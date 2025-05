Tim Cook a pris la parole concernant le retard du nouveau Siri plus intelligent qui se repose sur Apple Intelligence. L’assistant a été présenté l’an dernier avec iOS 18 et aurait déjà dû être disponible. Mais Apple a annoncé un report.

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2025, Tim Cook a été questionné sur le sujet du report du nouveau Siri. Voici ce qu’il a répondu :

En ce qui concerne les fonctions plus personnelles de Siri que nous avons annoncées, nous avons besoin de plus de temps pour achever notre travail sur ces fonctions afin qu’elles répondent à notre critère de haute qualité. Nous progressons et nous sommes impatients de mettre ces fonctionnalités entre les mains des utilisateurs.

Il y a eu une autre question lors de l’appel demandant un peu plus de détails sur les raisons du retard. Sans surprise, Tim Cook est resté assez vague sur le sujet. Le dirigeant a surtout vanté les fonctionnalités existantes d’Apple Intelligence, notamment le lancement récent en plusieurs langues (dont le français) avec iOS 18.4. Il a ensuite ajouté :

En ce qui concerne le Siri plus personnel, comme vous l’avez mentionné, nous avons simplement besoin de plus de temps pour achever le travail afin que cela réponde à notre critère de haute qualité. Il n’y a pas beaucoup d’autres raisons. Cela prend juste un peu plus de temps que prévu, mais nous progressons et nous sommes très enthousiastes à l’idée de mettre en place les fonctions plus personnelles de Siri.