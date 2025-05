Apple vient de publier les résultats financiers pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2025. Cela correspond au premier trimestre (janvier à mars) dans notre calendrier.

Apple a lancé plusieurs produits au cours des premiers mois de 2025 : il y a eu l’iPhone 16e, le MacBook Air M4, l’iPad 11 (avec la puce A16), l’iPad Air M3, ainsi que le Mac Studio M4 Max et M3 Ultra.

Les résultats financiers d’Apple du T2 2025

Le chiffre d’affaires d’Apple a été de 95,4 milliards de dollars, contre 90,75 milliards de dollars il y a un an, ce qui représente une hausse de 5,12 %. Le bénéfice net a été de 24,78 milliards de dollars, là où ce fut 23,64 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 4,82 %. Le bénéfice par action a été de 1,65 dollars contre 1,53 dollar auparavant.

Voici le détail :

iPhone : 45,963 milliards de dollars de revenus ( +1,91 % par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 7,95 milliards de dollars ( +6,68 % )

) iPad : 6,40 milliards de dollars de revenus ( +15,16 % )

) Apple Watch et autres accessoires : 7,52 milliards de dollars ( -4,94% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 26,65 milliards de dollars ( +11,64 % )

Quasiment tous les voyants sont au vert comme nous pouvons le voir, à l’exception de l’Apple Watch et des autres accessoires. Du côté des analystes, ils misaient sur un chiffre d’affaires de 94,66 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,63 dollar. Apple a donc dépassé leurs attentes.

Malgré tout, l’action AAPL est en baisse de 2,19 % à 208,65 dollars en post-séance à la Bourse. Cela s’explique par le fait que les résultats pour les ventes en Chine (-2,3 %) et les services sont inférieurs aux attentes. Pour le coup, cela fait un moment maintenant que les ventes d’iPhone en Chine inquiètent.

Déclaration des dirigeants

Tim Cook, patron d’Apple, déclare :

Aujourd’hui, Apple annonce de solides résultats trimestriels, notamment une croissance à deux chiffres dans le secteur des services. Nous avons été heureux d’accueillir l’iPhone 16e dans notre gamme et de présenter de nouveaux Mac et iPad puissants qui tirent parti des capacités extraordinaires d’Apple Silicon. Et nous sommes fiers d’annoncer que nous avons réduit nos émissions de carbone de 60 % au cours de la dernière décennie ».

Pour sa part, Kevan Parekh, le directeur financier, indique :