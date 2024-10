Apple rend disponibles ses résultats financiers qui concernent le quatrième trimestre de son année fiscale 2024. Cela correspond au troisième trimestre dans notre calendrier.

Cette période de juillet à septembre 2024 a été l’occasion pour Apple de lancer beaucoup de produits : iPhone 16/16/16 Pro/16 Pro Max, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 noire, HomePod mini minuit, AirPods 4, AirPods Max (USB-C) et plusieurs accessoires dont un chargeur MagSafe de 25 W. Il est toutefois bon de noter que plusieurs produits, dont les iPhone 16, sont arrivés à la fin du trimestre. Il faudra attendre le prochain pour réellement découvrir le niveau des ventes. Mais ça reste malgré tout un moyen de voir si la demande a été forte au lancement.

Les résultats financiers d’Apple du T4 2024

Cette fois-ci, le chiffre d’affaires d’Apple a été de 94,93 milliards de dollars, contre 89,5 milliards de dollars à la même période un an plus tôt, soit une hausse de 5,36%. Le bénéfice net s’est établi à 14,74 milliards de dollars, contre 22,96 milliards de dollars un an plus tôt, soit une baisse de 35,8%. Le bénéfice par action grimpe à 1,64 dollar, contre 1,46 dollar auparavant. Le fait que le bénéfice chute mais pas le bénéfice par action s’explique par le fait qu’Apple a dû payer une lourde amende en Europe.

En comparaison, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 94,58 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,60 dollar.

Voici le détail :

iPhone : 46,22 milliards de dollars de revenus ( +5,05% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 7,74 milliards de dollars ( +1,71% )

) iPad : 6,95 milliards de dollars de revenus ( +7,92% )

) Apple Watch et autres accessoires : 9,04 milliards de dollars ( -3% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 24,94 milliards de dollars ( +11,92% )

Sur l’année fiscale 2024 au complet, le chiffre d’affaires a été de 391,04 milliards de dollars, contre 383,29 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 2,02%. Le bénéfice net a été de 93,74 milliards de dollars contre 97 milliards de dollars auparavant, soit une baisse de 3,36%.

À la suite de la publication des résultats financiers, l’action d’Apple (AAPL) est en recul de 1,47% à la Bourse pour s’établir à 222,60 dollars.

Déclaration des dirigeants

Tim Cook, patron d’Apple :

Aujourd’hui, Apple annonce un nouveau record de revenus pour le trimestre de septembre avec 94,9 milliards de dollars, en hausse de 6% par rapport à l’année dernière. Au cours du trimestre, nous étions ravis d’annoncer nos meilleurs produits à ce jour, avec la toute nouvelle gamme d’iPhone 16, l’Apple Watch Series 10, les AirPods 4 et des fonctionnalités remarquables pour la santé auditive et la détection de l’apnée du sommeil. Et cette semaine, nous avons lancé notre premier ensemble de fonctionnalités pour Apple Intelligence, qui établit une nouvelle norme pour la confidentialité dans l’IA et dynamise notre gamme à l’approche de la saison des fêtes.

Luca Maestri, directeur financier d’Apple :