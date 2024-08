Apple vient de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale 2024. Cela correspond au deuxième trimestre dans notre calendrier (31 mars – 29 juin).

Ce trimestre a été l’occasion pour Apple de commercialiser quatre produits. Il y a eu l’iPad Pro M4 (11 et 13 pouces), l’iPad Air M2 (11 et 13 pouces), l’Apple Pencil Pro et l’Apple Vision Pro. Le casque de réalité mixte était déjà disponible aux États-Unis, et ce depuis février. On le retrouve maintenant dans huit pays supplémentaires, dont en France où il est vendu à partir de 3 999 euros.

Les résultats financiers d’Apple du T3 2024

Le chiffre d’affaires d’Apple a été de 85,77 milliards de dollars, contre 81,80 milliards de dollars à la même période un an plus tôt, soit une hausse de 4,85%. Le bénéfice net a été de 21,45 milliards de dollars, là où ce fut 19,88 milliards de dollars à base comparable, soit une hausse de 7,9%. Le bénéfice par action, lui, est de 1,40 dollar, contre 1,26 dollar auparavant. En comparaison, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 84,53 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,35 dollar.

Voici le détail :

iPhone : 39,30 milliards de dollars de revenus ( -0,93% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 7 milliards de dollars ( +2,34% )

) iPad : 7,16 milliards de dollars de revenus ( +23,66% )

) Apple Watch et autres accessoires : 8,10 milliards de dollars ( -2,17% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 24,21 milliards de dollars ( +14,14% )

À la suite de la publication des résultats financiers, l’action d’Apple (AAPL) est en léger recul de 0,11% à la Bourse à 218,13 dollars.

Déclaration des dirigeants

Tim Cook, patron d’Apple :

Aujourd’hui, Apple annonce un nouveau record de chiffre d’affaires pour le trimestre de juin, à savoir 85,8 milliards de dollars, soit 5% de plus qu’il y a un an. Au cours du trimestre, nous avons été ravis d’annoncer d’incroyables mises à jour de nos plateformes logicielles lors de notre Worldwide Developers Conference, notamment Apple Intelligence, un système d’intelligence personnelle révolutionnaire qui place de puissants modèles d’IA générative privés au cœur de l’iPhone, de l’iPad et du Mac. Nous sommes impatients de partager ces outils avec nos utilisateurs, et nous continuons à investir de manière significative dans les innovations qui enrichiront la vie de nos clients, tout en respectant les valeurs qui animent notre travail.

Luca Maestri, directeur financier d’Apple :