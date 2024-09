C’est le jour J, les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max sont disponibles à l’achat ce 20 septembre 2024. Il en va de même pour les AirPods 4 et l’Apple Watch Series 10. Apple a annoncé les produits lors d’une keynote le 9 septembre.

Disponibilité des iPhone 16

L’histoire se répète par rapport aux années précédentes, avec d’un côté les iPhone 16 et 16 Plus, et de l’autre les iPhone 16 Pro et Pro Max. Les premiers ont la puce A18, là où les seconds embarquent la puce A18 Pro un peu plus puissante. Ils ont également le droit à un capteur photo supplémentaire, à savoir un téléobjectif, et à un écran supportant ProMotion (taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz). Mais comme on l’a pu le voir avec les premiers tests, les modèles standards se rapprochent des modèles Pro cette année.

Vous pouvez acheter votre iPhone 16 chez Apple ou chez l'un des revendeurs suivants à partir de 969€ :

Amazon :

Fnac :

Darty :

Boulanger :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :

AirPods 4 et Apple Watch Series 10

Ce 20 septembre marque également la commercialisation des AirPods 4. Il y a deux modèles cette année, avec l’un qui supporte la réduction active de bruit et l’autre qui ne la prend pas en charge. Le design a également évolué.

Les AirPods 4 sans réduction de bruit sont disponibles au prix de 149€ :

Et 199€ pour la version avec la réduction de bruit :

On retrouve par ailleurs l’Apple Watch Series 10. Il y a des écrans plus grands, une montre plus fine, la puce S10, la détection de l’apnée du sommeil et d’autres nouveautés.

L’Apple Watch Series 10 débute à 449€. Il est possible de l’acheter chez Apple, ainsi que sur Amazon, à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.

Enfin, il y a les AirPods Max avec le port USB-C et de nouveaux coloris. Apple a fait le strict minimum concernant son casque audio. En effet, il n’y a pas d’autres améliorations par rapport au modèle sorti il y a quatre ans. Il est disponible au prix de 579€ chez Amazon, à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.