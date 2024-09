Les précommandes pour les iPhone 16 sont lancées depuis vendredi et elles sont en baisse par rapport aux iPhone 15 l’an dernier, notamment au niveau des iPhone 16 Pro.

Selon les données de l’analyste Ming-Chi Kuo, il y a eu environ 37 millions de précommandes pour les iPhone 16 durant le premier week-end. Cela représente une baisse de 17,2% par rapport aux précommandes des iPhone 15 en 2023 sur la même période. Le facteur clé est la demande plus faible que prévu pour les iPhone 16 Pro et Pro Max.

Les données montrent que les précommandes pour l’iPhone 16 Pro sont en baisse de 27% par rapport à l’iPhone 15 Pro l’année dernière. Pour l’iPhone 16 Pro Max, la baisse est de 16% par rapport à l’iPhone 15 Pro Max.

Selon Kuo, la baisse s’explique essentiellement par l’absence d’Apple Intelligence au lancement. En effet, l’IA ne sera pas disponible avant octobre avec iOS 18.1. Certaines personnes peuvent donc ne pas être intéressées pour acheter dès maintenant le nouvel iPhone. Une autre raison évoquée est le fait que les utilisateurs chinois se tournent de plus en plus vers les smartphones de constructeur chinois, ce qui a naturellement un impact sur les ventes d’Apple.

Il y a par contre du progrès dans le cas des iPhone 16 et 16 Plus. Le premier a vu ses précommandes être en hausse de 10% par rapport à l’iPhone 15 l’an dernier, et le second connaît une progression de 48% par rapport à l’iPhone 15 Plus.

Apple a expédié les premiers iPhone 16 depuis les usines en Chine et les livraisons auront lieu le 20 septembre.