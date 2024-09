Peu de temps après l’ouverture des précommandes, Apple a expédié les premiers iPhone 16. Le départ a lieu depuis les usines de production à Zhengzhou en Chine. Les premières livraisons auront lieu le 20 septembre, à savoir ce vendredi.

Ceux qui ont commandé leur iPhone 16 depuis l’Apple Store en ligne sont désormais en mesure de suivre la livraison depuis le service de suivi d’UPS. Cela concerne pour le moment les États-Unis. Ils doivent entrer le numéro de leur commande Apple sur le site d’UPS, tout en retirant les deux chiffres. Ils ont alors le suivi et voient que leur téléphone a quitté les usines de production.

My iPhone 16 Pro has shipped from China. Via UPS MyChoice: pic.twitter.com/PtAQYbsLo5

GM! Just got an email that my iPhone 16 Pro has shipped!!! 👏🏻 Friday can’t come fast enough! 🤩 pic.twitter.com/CdZ4Bl8NEW

— Apple talk  (@appletalkwmila) September 15, 2024