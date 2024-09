Après les tests des iPhone 16 Pro et Pro, place à ceux des iPhone 16 et 16 Plus. Apple a proposé des exemplaires à plusieurs médias et YouTubeurs afin qu’ils donnent leur avis après quelques jours de prise en main.

Tests des iPhone 16 et 16 Plus

The Verge indique que les iPhone 16 se rapprochent beaucoup des modèles Pro cette année. « C’est une bonne année pour l’iPhone standard et c’est une bonne année pour le mettre à niveau », dit le site. L’iPhone 16 n’est pas encore tout à fait fini, en raison de l’absence d’Apple Intelligence (qui arrivera en octobre avec iOS 18.1, sauf dans les pays de l’Union européenne).

D’autre part, le site n’est pas très fan du nouveau bouton Commande de l’appareil photo située la tranche droite de l’iPhone 16 (il y a la même critique pour l’iPhone 16 Pro). « Le mécanisme me semble trop rigide et j’ai beau essayer de tenir le téléphone, je finis par faire trembler tout l’appareil à chaque fois que je prends une photo ».

Aussi, l’absence de ProMotion dans les modèles standard persiste, d’autant plus que les autres smartphones ont souvent des écrans à 120 Hz par défaut. C’est jugé « irritant », mais l’absence d’un écran toujours allumé l’est tout autant.

De leur côté, Tom’s Guide et TechRadar parlent du design. Il ne change par rapport aux iPhone 15, sauf à l’arrière que les deux capteurs photo sont positionnés à la verticale. Cela permet de capturer des vidéos spatiales afin de les regarder ensuite sur l’Apple Vision Pro.

Tom’s Guide évoque aussi le cas du bouton Commande de l’appareil photo. Le site est un peu moins critique que The Verge, mais note tout de même qu’il faut un moment avant de réellement pouvoir l’utiliser correctement. CNET est du même avis.

Pour la partie photo, l’iPhone 16 apporte plusieurs améliorations importantes, notamment un capteur ultra grand-angle amélioré, avec prise en charge de la macrophotographie pour la première fois sur un modèle d’iPhone standard. Apple a également revu ses styles photographiques, améliorant la façon dont l’appareil photo gère les tons chair, les ombres et les hautes lumières en temps réel.

Tom’s Guide vante la photo macro, indiquant que les résultats sont vraiment très bons. Là aussi, CNET est du même avis.

Pour finir, il y a l’autonomie. Mashable a fait un test de jouer des vidéos non-stop sur TikTok, avec la luminosité de l’écran à 50%. L’iPhone 16 a tenu 16 heures et 20 minutes, là où l’iPhone 16 Plus a résisté 18 heures et 53 minutes. En comparaison, l’iPhone 16 Pro tient 18 heures et 17 minutes et l’iPhone 16 Pro Max a résisté pendant 25 heures et 17 minutes.

Vidéos de prise en main

Prix et date de sortie

