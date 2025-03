Ce 12 mars 2025 marque la disponibilité de plusieurs produits Apple, avec les iPad Air M3, iPad 11, MacBook Air M4 et Mac Studio M4 Max/M3 Ultra. Chacun d’entre eux a été annoncé la semaine dernière.

iPad Air M3

L’iPad Air M3 est une petite mise à niveau par rapport au modèle précédent. Le principal changement est la présence de la puce M3 qui se veut jusqu’à 20 % plus rapide que la puce M2. La nouvelle puce permet également d’avoir la mise en cache dynamique, ainsi que le mesh shading et le ray tracing à accélération matérielle. Il y a également un nouveau clavier Magic Keyboard en tant qu’accessoire.

La tablette débute à 719 euros pour le modèle de 11 pouces et 969 euros pour celui de 13 pouces. Elle est disponible chez Apple et les revendeurs suivants :

iPad 11

Il y a ensuite l’iPad 11 qui a le droit à la puce A16, ce qui lui permet d’être près de 30 % plus rapide que l’iPad de génération précédente. On retrouve aussi 128 Go de stockage par défaut, soit le doublage du stockage par rapport au modèle précédent. En revanche, il n’y a pas le support d’Apple Intelligence ici, puisqu’il faut au minimum la puce A17 Pro pour profiter de l’IA.

L’iPad 11 est disponible à partir de 409 euros. La tablette est disponible chez Apple et les revendeurs suivants :

MacBook Air M4

La principale nouveauté du nouveau MacBook Air est la présence de sa puce M4 qui se veut 30 % plus rapide que la puce M3 pour ce qui est du processeur quand tous les cœurs sont utilisés. Il y a aussi le système Cadre centré pour la webcam de 12 mégapixels qui vient placer votre visage au centre pendant un appel vidéo, même si vous bougez. On retrouve par ailleurs le support de deux écrans externes, des ports Thunderbolt 4, un nouveau coloris bleu ciel et un prix en baisse de 100 euros par rapport à la génération précédente.

L’ordinateur portable est disponible chez Apple et les revendeurs suivants :

Mac Studio M4 Max et M3 Ultra

Enfin, il y a le nouveau Mac Studio qui a le droit à une variante M4 Max et un modèle M3 Ultra. Les tests ont montré qu’il s’agit tout simplement du Mac le plus puissant, tout particulièrement avec la puce M3 Ultra.

Le modèle M4 Max débute à 2 499 euros, tandis que le modèle M3 Ultra commence à 4 999 euros. Il est possible de commander un modèle chez Apple et les revendeurs suivants :