Les premiers tests sont là pour l’iPad Air M3 qu’Apple a annoncé il y a quelques jours et qui sera disponible à l’achat le 12 mars. Cette année, le nouveau clavier Magic Keyboard est plus intéressant que la tablette elle-même.

Tests de l’iPad Air M3 (2025)

Le nouvel iPad Air dispose d’une puce M3 par rapport au modèle précédent qui avait la puce M2. Cela se traduit par un gain de performances de l’ordre de 20 % environ. La nouvelle puce permet également d’avoir la mise en cache dynamique, ainsi que le mesh shading et le ray tracing à accélération matérielle. C’est sympathique, mais il s’agit du seul changement par rapport à la génération précédente. Autant dire que les tests vont être rapides.

Malgré la puce M3 plus puissante, The Verge dit ne pas avoir constaté une différence à l’usage. « Les applications s’ouvrent à la même vitesse, les jeux ont la même apparence et se jouent de la même manière, et même des applications comme Procreate et Logic ont la même réactivité », dit le site en comparaison avec l’iPad Air M2.

CNET a un avis similaire, notamment que les puces M d’Apple sont très bonnes, mais qu’iPadOS ne permet pas vraiment de pleinement les exploiter.

Endgadget critique également le choix d’Apple de rester sur Touch ID et de ne pas basculer sur Face ID.

Outre sa tablette, Apple a annoncé une nouvelle version du clavier Magic Keyboard. Il dispose d’un pavé tactile plus grand et de touches de fonction pour la luminosité de l’écran, le volume, etc. Engadget note que l’accessoire est plus fin et plus léger que l’ancien modèle, ce qui est un bon point. Le site ajoute que les changements entre le nouveau modèle et l’ancien ne sont pas énormes, mais ils restent agréables lors de l’utilisation.

Tom’s Guide souligne que le pavé tactile est réactif, ce qui est agréable à l’usage. En revanche, le site critique le prix jugé trop élevé. Le tarif est en l’occurrence de 329 euros.

Vidéos de prise en main

Prix et date de sortie

L’iPad Air M3 est déjà disponible en précommande. La commercialisation aura lieu le 12 mars. La tablette débute à 719 euros pour le modèle de 11 pouces et 969 euros pour celui de 13 pouces.