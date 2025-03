Apple vient d’annoncer son nouvel iPad Air qui embarque la puce M3. Le fabricant en profite également pour dévoiler son nouveau clavier Magic Keyboard.

Présentation de l’iPad Air M3

Selon Apple, l’iPad Air M3 est près de deux fois plus rapide que l’iPad Air avec la puce M1 et jusqu’à 3,5 fois plus rapide que l’iPad Air avec la puce A14 Bionic. Les utilisateurs ressentiront la vitesse de la puce M3 dans tout ce qu’ils feront, qu’il s’agisse de créer des contenus plus vite que jamais ou de jouer à des jeux particulièrement exigeants sur le plan graphique. Il aurait été intéressant d’avoir la puce M4, mais ce n’est pas le cas ici comme nous pouvons le voir.

Intégrant un processeur (CPU) à 8 cœurs plus puissant, la puce M3 est jusqu’à 35 % plus rapide que l’iPad Air M1 pour les workflows nécessitant plusieurs cœurs pour le CPU. La puce M3 intègre une puce graphique (GPU) à 9 cœurs qui livre des performances graphiques jusqu’à 40 % plus rapides que celles de la puce M1. De plus, la puce M3 introduit également, pour la toute première fois sur iPad Air, l’architecture graphique avancée d’Apple, qui prend en charge la mise en cache dynamique, ainsi que le mesh shading et le ray tracing à accélération matérielle. Pour les workflows de rendu exigeants sur le plan graphique, l’iPad Air M3 apporte des performances jusqu’à 4 fois plus rapides que l’iPad Air M1. La lumière, les reflets et les ombres gagnent ainsi en précision, et les expériences de gaming deviennent extrêmement réalistes.

L’iPad Air M3 est disponible en 11 et 13 pouces. Le prix de départ est de 719 euros pour le modèle de 11 pouces et 969 euros pour celui de 13 pouces. Les précommandes sont disponibles aujourd’hui et la tablette sera disponible à l’achat le 12 mars.

Un nouveau Magic Keyboard

Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Air offre plus de possibilités aux utilisateurs. Le trackpad intégré agrandi permet de réaliser des tâches détaillées avec plus de précision et une nouvelle rangée de 14 touches de fonction offre un accès rapide aux commandes telles que la luminosité de l’écran et le volume. Le clavier se fixe par connexion magnétique et le Smart Connector active immédiatement l’alimentation ainsi que le transfert des données sans recourir au Bluetooth. La charnière en aluminium usiné inclut également un connecteur USB-C pour la recharge.

Proposé au prix de 329 € pour le modèle 11 pouces et de 349 € pour le modèle 13 pouces, le nouveau Magic Keyboard pour iPad Air, disponible en blanc, présente le design suspendu que les clients aiment tant selon les affirmations d’Apple.