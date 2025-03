Les tests du nouveau Mac Studio avec les puces M4 Max et M3 Ultra sont arrivés et c’est l’occasion de découvrir que la puissance au rendez-vous. C’est simple : il s’agit désormais de l’ordinateur le plus puissant d’Apple. Le fabricant l’a annoncée il y a quelques jours.

Le nouveau Mac Studio a le même design que l’ancien modèle qui embarquait les puces M2 Max et M2 Ultra, mais il a tout le même le droit à des améliorations. Pour le stockage par exemple, il est maintenant possible d’avoir jusqu’à 16 To contre 8 To précédemment. Aussi, la configuration M3 Ultra peut atteindre 512 Go de RAM.

Tests du Mac Studio M4 Max/M3 Ultra (2025)

La puce M3 Ultra propose jusqu’à 32 cœurs pour le processeur (CPU) avec 24 cœurs performances et 8 cœurs efficients, et jusqu’à 80 cœurs pour la partie graphique (GPU). The Verge qui a pu tester le modèle indique :

La puce M3 Ultra est excessive pour beaucoup. Si vous avez besoin de ce niveau de puissance, vous savez déjà exactement comment en tirer le meilleur parti. C’est destiné aux artistes des effets visuels et aux animateurs. C’est pour les professionnels qui réalisent des travaux de production audio et vidéo ambitieux. Vous traitez régulièrement de grands ensembles de données médicales ? Peut-être pouvez-vous utiliser tous ces cœurs et toute cette mémoire au maximum de leur potentiel. Et comme le développement de l’IA continue de prospérer, les configurations équipées de 256 ou 512 Go de mémoire pourraient s’avérer attrayantes pour tous ceux qui souhaitent exécuter des modèles LLM sophistiqués localement sur leur machine.

Ars Technica indique pour sa part :

C’est l’ampleur des mises à jour d’Apple d’une génération à l’autre qui donne à cette mise à jour du Mac Studio un caractère étrange. Le Mac Studio d’entrée de gamme est équipé d’un processeur M4 Max, comme on peut s’y attendre – la même puce qu’Apple vend dans ses MacBook Pros haut de gamme, mais intégrée dans un boîtier d’ordinateur de bureau au lieu d’un ordinateur portable. Mais le Mac Studio haut de gamme reçoit une puce M3 Ultra au lieu d’une puce M4 Ultra. Cela représente tout de même une augmentation considérable du nombre de cœurs de CPU et de GPU (et il y a aussi d’autres avantages spécifiques à l’Ultra), mais cela donne l’impression que le Mac Studio le plus cher n’est pas le plus avancé par rapport au Mac Studio normal.

En ce qui concerne le Mac Studio M4 Max, The Verge indique que la puce s’en sort mieux que le Mac Studio M3 Ultra quand un seul cœur du processeur est utilisé. C’est un élément à prendre en compte pour plusieurs applications.

De son côté, Tom’s Guide se focalise sur les ports Thunderbolt 5 et l’amélioration du support des écrans externes. Le site dit que leur Mac Studio M4 Max supporte jusqu’à cinq écrans externes (quatre écrans 6K/60 Hz via Thunderbolt 5 et un écran 4K/144 Hz via HDMI), tandis que le modèle M3 Ultra peut en gérer jusqu’à huit (6K/60 Hz ou 4K/144 Hz). En revanche, le modèle M4 Max peut gérer un seul écran 8K/60 Hz, tandis que le M3 Ultra peut en gérer jusqu’à quatre écrans 8K/60 Hz. Si vous prévoyez l’avenir en 8K, le nouveau Mac Studio est prêt.

En l’état, les produits Thunderbolt 5 restent rares malgré leur lancement en 2023. Bien que des écrans et des TV 8K soient disponibles, le contenu 8K est encore limité et peu courant sur Mac.

En résumé, si les ports Thunderbolt 5 sur le Mac le plus puissant sont un ajout intéressant, ce n’est pas une raison majeure pour passer à la version supérieure, à moins d’être prêt à investir dans des accessoires Thunderbolt 5.

Vidéos de prise en main

Prix et date de sortie

Le Mac Studio M4 Max et M3 Ultra est est déjà disponible en précommande, avec la commercialisation qui aura lieu le 12 mars. Le modèle M4 Max débute à 2 499 euros, tandis que le modèle M3 Ultra commence à 4 999 euros. Il est possible de commander un modèle chez Apple et les revendeurs :