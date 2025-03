Les rumeurs étaient donc bonnes. Apple vient d’annoncer un nouveau Mac Studio qui embarque les puces M4 Max et M3 Ultra. Il arrive aux côtés du MacBook Air M4, mais les deux Mac ne jouent pas dans la même cour pour ce qui est des performances.

Présentation du Mac Studio M4 Max

Selon Apple, le nouveau Mac Studio est « l’ordinateur pro par excellence [qui] offre des performances phénoménales, une connectivité multiple intégrant désormais le Thunderbolt 5, ainsi que de nouvelles capacités, dans un design compact et silencieux qui trouvera parfaitement sa place sur un bureau ».

La puce M4 Max délivre des performances « phénoménales » avec un cœur, ainsi que des performances multi-cœurs « exceptionnelles », selon Apple, pour les tâches complexes. Avec un CPU jusqu’à 16 cœurs, un GPU jusqu’à 40 cœurs, plus d’un demi-téraoctet par seconde de bande passante de mémoire unifiée et un Neural Engine plus de 3 fois plus rapide que celui de la puce M1 Max, le Mac Studio avec M4 Max est en mesure d’exécuter des modèles d’IA embarqués plus rapidement que jamais. Le Mac Studio avec M4 Max est jusqu’à 3,5 fois plus rapide que le modèle avec M1 Max, et jusqu’à 6,1 fois plus rapide que le plus puissant des iMac 27 pouces avec processeur Intel, toujours selon Apple.

De plus, grâce au GPU de la puce M4 Max, le Mac Studio bénéficie pour la première fois de l’architecture graphique avancée d’Apple, qui prend en charge la mise en cache dynamique, le mesh shading à accélération matérielle, ainsi qu’un moteur de ray tracing de deuxième génération, pour faciliter encore la création de contenu et améliorer l’expérience de gaming. Le Mac Studio avec M4 Max embarque de base 36 Go de mémoire unifiée et peut en prendre en charge jusqu’à 128 Go. Aussi, le puissant moteur médias de la puce M4 Max, qui embarque deux accélérateurs ProRes, permet aux professionnels de la vidéo de bénéficier d’excellentes performances sur le Mac Studio et de gérer sans difficultés plusieurs flux ProRes 4K.

Le modèle M3 Ultra est très puissant

De son côté, le Mac Studio avec M3 Ultra « gère les tâches les plus exigeantes avec une facilité déconcertante » selon Apple. Tirant parti des nombreux cœurs intégrés à son CPU et son GPU ainsi que de ses quantités importantes de mémoire unifiée, il délivre des performances près de deux fois supérieures à celles du Mac Studio avec M4 Max pour les tâches les plus exigeantes. Le Mac Studio avec M3 Ultra est jusqu’à 2,6 fois plus rapide que le Mac Studio avec M1 Ultra, et jusqu’à 6,4 fois plus rapide que le Mac Pro 16 cœurs avec processeur Intel Xeon W1. Avec la nouvelle puce M3 Ultra, le Mac Studio se dote d’un CPU jusqu’à 32 cœurs avec 24 cœurs de performance, soit 50 % plus que toutes les puces Ultra précédentes, et intègre le CPU comptant le plus de cœurs dans un Mac à ce jour.

Il possède également un GPU jusqu’à 80 cœurs, bien plus que toutes les autres puces Apple ; un Neural Engine 32 cœurs puissant pour l’IA et l’apprentissage automatique ; ainsi qu’une architecture de mémoire à large bande passante offrant plus de 800 Go/s de bande passante de mémoire unifiée.

Aussi, il possède de base 96 Go de mémoire unifiée et peut en prendre en charge jusqu’à 512 Go — un record sur ordinateur personnel —, et offre jusqu’à 16 To de stockage SSD ultra-rapide pour enregistrer une grande quantité de contenus et de données en local, ce qui représente plus de 12 heures de vidéo ProRes 8K. L’architecture graphique avancée prend en charge la mise en cache dynamique, ainsi que le mesh shading et le ray tracing à accélération matérielle. Les tâches graphiques telles que les rendus via le GPU sont ainsi jusqu’à 2,6 fois plus rapide que sur le Mac Studio avec M1 Ultra.

Le Thunderbolt 5 est au rendez-vous

D’autre part, on retrouve des ports Thunderbolt 5 offrant des vitesses de transfert pouvant atteindre 120 Gbit/s, soit jusqu’à trois fois plus que la génération précédente. Grâce à la connectivité Thunderbolt 5, les personnes travaillant avec des cartes d’extension PCIe pourront installer un châssis externe d’extension pour augmenter la bande passante et réduire la latence. De plus, avec la puce M3 Ultra, le Mac Studio peut désormais accueillir jusqu’à huit Pro Display XDR en pleine résolution 6K. Le Mac Studio dispose de nombreux types de connectivité facilement accessibles et particulièrement utiles pour les pros, notamment un port 10 Gigabit Ethernet, un port HDMI, un lecteur de carte SDXC situé à l’avant pour faciliter le transfert de photos et de vidéos, ainsi que le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés.

Et sans surprise, Apple Intelligence est de la partie. Il faudra attendre macOS 15.4 pour avoir l’IA en français.

Prix et date de sortie

Le Mac Studio M4 Max et M3 Ultra est disponible aujourd’hui en précommande sur l’Apple Store en ligne, avec la commercialisation qui aura lieu le 12 mars. Le modèle M4 Max débute à 2 499 euros, tandis que le modèle M3 Ultra commence à 4 999 euros.