Apple vient d’annoncer le nouveau MacBook Air qui embarque la puce M4 pour plus de puissance. Le Mac portable a également l’avantage de coûter moins cher que son prédécesseur s’appuyant sur la puce M3.

Présentation du MacBook Air M4

La principale nouveauté à retenir avec le nouveau MacBook Air est la présence de la puce M4. Voici ce qu’Apple indique :

Avec la puce M4 dans le MacBook Air, toutes les activités quotidiennes, comme le multitâche entre les applications, et les tâches plus exigeantes, comme l’édition de photos et de vidéos, sont plus rapides et plus fluides. La puce M4 est dotée d’un puissant processeur à 10 CPU, d’un GPU jusqu’à 10 cœurs et d’une mémoire unifiée pouvant atteindre 32 Go, ce qui rend le nouveau MacBook Air jusqu’à deux fois plus rapide que le modèle M1. Par rapport au MacBook Air le plus rapide basé sur Intel, le modèle M4 offre des performances jusqu’à 23 fois plus rapides. Le puissant moteur neuronal de la puce M4, qui accélère les tâches basées sur l’IA, est également jusqu’à trois fois plus rapide que sur le MacBook Air M1, ce qui augmente considérablement la vitesse des tâches telles que l’amélioration automatique des photos et la suppression des bruits de fond d’une vidéo.

L’ordinateur portable a également le droit à une autonomie de 18 heures, une webcam de 12 mégapixels compatible avec le système Cadre centré et 16 Go de RAM par défaut. De plus, pour les utilisateurs qui aiment étaler leur travail, le MacBook Air M4 prend désormais en charge jusqu’à deux écrans externes 6K, en plus de son écran intégré.

Pour le reste, on retrouve toujours des écrans de 13,6 et 15,3 pouces avec une luminosité jusqu’à 500 nits. Il y a également le Wi-Fi 6E, Touch ID et Apple Intelligence est de la partie. Il faudra attendre macOS 15.4 pour avoir l’IA en français. La mise à jour, actuellement en bêta, sera disponible pour tous au début du mois d’avril.

Prix et date de sortie

Le MacBook Air M4 est disponible en plusieurs coloris, à savoir minuit, lumière stellaire, argent et bleu ciel qui fait ses débuts. Le Mac portable est moins cher que son prédécesseur, puisqu’elle perd 100 euros. Il débute maintenant à 1 199 euros. Et pour ceux qui veulent se faire plaisir avec toutes les options, le prix grimpe à 2 999 euros.

Il est possible de précommander un modèle dès maintenant sur l’Apple Store en ligne. La commercialisation se fera le 12 mars.

Pour rappel, il y a eu d’autres annonces cette semaine. Hier, Apple a dévoilé l’iPad Air M3 et l’iPad 11.