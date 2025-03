En plus de l’iPad Air M3, Apple présente l’iPad 11 qui a l’avantage de proposer un stockage de base doublé et la puce A16. Cela permet de booster les performances.

L’iPad 11 est officiel

Voici comment Apple présente brièvement son iPad 11 :

Apple a également actualisé l’iPad, qui intègre désormais un stockage de base doublé et la puce A16, offrant aux clients un rapport qualité-prix encore meilleur. La puce A16 offre un gain de performances pour les tâches quotidiennes et les expériences dans iPadOS, et toujours une autonomie d’une journée. L’iPad actualisé avec la puce A16 est près de 30 % plus rapide que l’iPad de génération précédente. De fait, par rapport à l’iPad avec puce A13 Bionic, les utilisateurs constateront une amélioration des performances globales allant jusqu’à 50 %. Et grâce à la puce A16, l’iPad devient jusqu’à 6x plus rapide que la tablette Android la plus vendue.

On retrouve 128 Go de stockage par défaut, avec la possibilité d’avoir 256 Go et même 512 Go. C’est la première fois que l’iPad d’entrée de gamme propose 512 Go. De plus, la tablette a le droit à plusieurs coloris : bleu, rose, jaune et argent.

L’iPad 11 avec sa puce A16 est disponible en précommande aujourd’hui avec un premier prix de 409 euros. La commercialisation aura lieu le 12 mars, à l’instar de l’iPad Air M3.