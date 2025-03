Les annonces d’Apple vont continuer cette semaine et le MacBook Air M4 devrait être officialisé demain si l’on en croit les dires de Mark Gurman de Bloomberg.

Il y a quelques jours, Tim Cook, le patron d’Apple, avait teasé qu’il y a « quelque chose dans l’air » pour cette semaine. Il se trouve que nous avons eu aujourd’hui l’annonce du nouvel iPad Air M3 et de l’iPad 11 avec la puce A16. Mais ce n’est pas terminé, le MacBook Air M4 arriverait demain.

« Le MacBook Air M4 est attendu demain dans le cadre de la nouvelle vague de produits », indique Gurman.

À l’instar des iPad annoncés aujourd’hui, il ne faut pas s’attendre à un chamboulement pour le nouveau MacBook Air. Il devrait conserver le design du modèle actuel, mais embarquer la puce M4 pour plus de puissance. Il est également possible qu’Apple propose trois ports Thunderbolt 4 (contre deux aujourd’hui) et le support du système Cadre centré au niveau de la webcam. À voir aussi si l’autonomie va être améliorée et si le prix va augmenter. De plus, il se pourrait que le nouveau Mac portable soit proposé avec l’option du verre nano-texturé, à l’instar du MacBook Pro. Ou peut-être qu’Apple gardera justement cette option pour le MacBook Pro, cela reste à vérifier.