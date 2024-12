Apple va proposer plusieurs nouveaux produits en 2025, dont les MacBook M4, iPhone SE 4, iPad 11 et iPad Air 7. Le Mac portable devrait arriver avant les autres selon les informations de Mark Gurman.

Le journaliste de Bloomberg indique aujourd’hui que l’iPad 11 arrivera au printemps, tout comme l’iPhone SE 4 et l’iPad Air 7. Mais il précise que le MacBook Air M4 arrivera plus tôt, sans pour autant communiquer un créneau précis. Il se pourrait donc que le lancement se fasse au cours des premières semaines de 2025.

Pour rappel, Apple a fait une gaffe avec la version finale de macOS 15.2 il y a deux semaines. En effet, la mise à jour a confirmé par erreur l’existence d’un MacBook Air M4 de 13 pouces et d’un modèle de 15 pouces. Les noms présents dans macOS 15.2 sont « MacBook Air (13 pouces, M4, 2025) » et « MacBook Air (15 pouces, M4, 2025) ». Difficile de faire plus explicite.

Les nouveaux MacBook Air devraient représenter une petite mise à jour. En effet, Apple ne va pas changer le design. Le constructeur se chargera de proposer la puce M4 pour plus de puissance et devrait en profiter pour proposer la fonction « Cadre centré » au niveau de la webcam. Celle-ci utilise l’apprentissage automatique pour vous maintenir au centre de l’image lorsque vous vous déplacez.