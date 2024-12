Apple a fait une erreur avec macOS 15.2 en proposant la mise à jour pour deux MacBook Air M4 de 13 et 15 pouces. Le problème est que les ordinateurs en question n’existent pas encore.

macOS 15.2 est disponible dès maintenant en version finale pour l’ensemble des Mac compatibles. Mais MacRumors rapporte qu’Apple a également proposé la mise à jour à deux Mac qui ont pour références Mac16,12 et Mac16,13. Les noms associés sont « MacBook Air (13 pouces, M4, 2025) » et « MacBook Air (15 pouces, M4, 2025) ». Difficile de faire plus explicite.

Une précédente rumeur a indiqué que les nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces avec la puce M4 arriveront au premier trimestre de 2025. Il ne faudrait pas s’attendre à un changement de design par rapport au modèle existant. Apple se chargerait simplement de donner un coup de boost aux performances avec sa puce M4.

Malheureusement, la fuite du jour ne permet pas d’en apprendre un peu plus sur les nouveaux Mac portables.

Pour rappel, la puce M4 est déjà utilisée sur l’iPad Pro, ainsi que sur les MacBook Pro, iMac et Mac mini. Il y a même les variantes Pro et Max, mais il ne faut pas s’attendre à ce que celles-ci arrivent sur les prochains MacBook Air.