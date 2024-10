Le MacBook Air avec la puce M4 se précise un peu plus aujourd’hui, avec le Mac portable qui sera commercialisé au début de 2025 selon Bloomberg. Il y a également des détails sur le Mac Studio M4, l’iPad 11, l’iPad Air 7 et l’iPhone SE 4.

MacBook Air M4 pour le début de 2025

Apple va bientôt lancer la production du MacBook Air M4, avec le modèle de 13 pouces qui a pour nom de code J713 et celui de 15 pouces qui a pour nom de code J715. La commercialisation aura lieu entre janvier et mars 2025. L’actuel MacBook Air avec la puce M3 est sorti en mars. Il s’agit du moins du modèle 13 pouces. Celui de 15 pouces avec la puce M2 remonte à juin 2023.

Il n’y aura pas de changement de design pour le nouveau modèle. Apple se contentera de mettre la puce M4 pour toujours plus de puissance.

Mac Studio et nouveaux iPad au printemps

Il y a également le nouveau Mac Studio qui a pour nom de code J575 et qui devait lui aussi sortir au début de 2025, aux côtés du MacBook Air M4. Mais Apple a un peu de retard et l’ordinateur de bureau arrivera finalement entre mars et juin 2025. Quant au Mac Pro M4, Apple poursuit son développement, mais il n’y a pas encore une date de sortie.

Toujours au printemps, Apple proposera l’iPhone SE 4, l’iPad Air 7, de nouveaux claviers pour les tablettes et l’iPad 11.

Sans surprise, Apple va beaucoup miser sur l’IA avec ses nouveaux produits. Le support d’Apple Intelligence sera mis en avant, à l’instar du marketing que l’on retrouve pour les iPhone 16. Il serait toutefois sympathique qu’Apple Intelligence devienne disponible dans les pays de l’Union européenne, parce que ça ne sera pas le cas au lancement la semaine prochaine avec iOS 18.1.