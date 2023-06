C’est le jour J, ce 13 juin marque la disponibilité du MacBook Air de 15 pouces, du Mac Studio M2 Max/Ultra et du premier Mac Pro Apple Silicon avec la puce M2 Ultra.

Le MacBook Air de 15 pouces embarque la puce M2. Les tests ont été publiés hier et il n’y a pas grand-chose à dire par rapport au modèle de 13 pouces. En effet, c’est la même chose, mais en plus grand. La seule différence notable est la présence de six haut-parleurs, au lieu de quatre sur le modèle de 13 pouces.

Le MacBook Air de 15 pouces est disponible à partir de 1 599€ chez Apple. On le retrouve aussi à l’achat chez les revendeurs comme la Fnac, Darty, Boulanger et Amazon.

Pour sa part, le Mac Studio a le droit aux puces M2 Max ou M2 Ultra, au choix. Là encore, les tests ont été publiés hier et tous s’accordent à dire que la puissance est au rendez-vous, tout en ayant une machine qui est silencieuse.

Apple propose le Mac Studio M2 Max à partir de 2 399€ et le modèle M2 Ultra à partir de 4 799€. On les retrouve aussi chez les revendeurs, comme la Fnac, Darty, Boulanger et Amazon.

Vient enfin le tour du Mac Pro avec la puce M2 Ultra. C’est le premier Mac Pro Apple Silicon, les précédents modèles avaient des processeurs Intel. Les benchmarks ont montré que la machine était deux fois plus performante que le Mac Pro Intel le plus puissant, tout en étant deux fois moins cher. Le Mac Pro débute à 8 299€ chez Apple.