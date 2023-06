Les premiers benchmarks sont arrivés pour la puce M2 Ultra qui équipe les nouveaux Mac Studio et Mac Pro. Les résultats, apparus sur Geekbench, permettent de voir le gain de performances.

Plusieurs benchmarks existent pour la puce M2 Ultra, avec des résultats autour de 2 700 en moyenne pour un cœur du processeur et autour de 21 700 pour tous les cœurs du processeur. Cela signifie une hausse de 20% par rapport à la puce M1 Ultra, ce qui est conforme à ce qu’Apple a annoncé lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023. De fait, la M2 Ultra devient la puce la plus puissante chez Apple, ce qui n’est pas une surprise.

Certaines comparaisons spécifiques peuvent être faites, dont celle avec le Mac Pro le plus puissant avec un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs. Le Mac Pro M2 Ultra est deux fois plus puissant… tout en étant presque deux fois moins cher.

Mais pourquoi a-t-il été précisé pendant la keynote que le nouveau modèle était trois fois plus rapide que le modèle Intel le plus puissant ? Apple a indiqué que cela concerne certains « flux de travail professionnels réels tels que le transcodage vidéo et la simulation 3D ». Mais pour le reste, le gain de performances a doublé et non triplé.

Le Mac Studio et le Mac Pro avec la puce M2 sont disponibles dès maintenant en précommandes à partir de 2 399€ et 8 299€ respectivement. Ils seront disponibles à l’achat dès le 13 juin, à savoir ce mardi.