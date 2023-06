Après les tests du MacBook Air de 15 pouces, place à ceux du nouveau Mac Studio avec les puces M2 Max et Ultra. Sans surprise, l’ordinateur de bureau d’Apple, qui en est à sa deuxième génération, propose d’excellentes performances. Apple l’a annoncé la semaine dernière lors de la WWDC 2023.

Tests du Mac Studio (2023)

Jason Snell de Six Colors partage les benchmarks du Mac Studio M2 Max et Ultra, et indique que l’ordinateur est « toujours le champion ». On peut voir le test Geekbench pour un cœur et tous les cœurs du processeur, ainsi que le test de Metal et Xcode.

Il ajoute que le nouveau Mac Studio est toujours silencieux. À ce sujet, il précise qu’Apple a modifié le système de refroidissement. Cela élimine le bruit blanc produit par le Mac Studio de première génération. Ce bruit concernait certains clients et non la totalité.

Ars Technica le rejoint pour ce qui est du silence, même avec de grosses tâches en cours. « Il est performant, très silencieux, s’adapte à peu près partout et c’est le rare ordinateur Apple à placer les ports à l’avant, là où ils sont réellement accessibles », indique le site.

Pour Engadget, le nouveau Mac Studio est l’ordinateur idéal pour les utilisateurs avancés.

TechCrunch est du même avis, expliquant que le Mac Studio excelle à offrir aux professionnels des performances de Mac Pro que le Mac mini ne peut pas offrir, sans pour autant exiger le prix d’un Mac Pro.

Prix et date de sortie

Le Mac Studio est disponible en précommande. Il sera disponible à l’achat demain à partir de 2 399€ pour le modèle M2 Max et à partir de 4 799€ pour le modèle M2 Ultra.