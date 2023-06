Après avoir annoncé les nouveautés concernant ses laptops, Apple mise gros sur ses ordinateurs fixes visant les pros avec son nouveau bébé : la M2 Ultra.

Cette nouvelle puce est annoncé comme étant deux fois plus puissante que la M2Max, avec l’avalanche traditionnelle de chiffres comparatifs avec les générations précédentes :

CPU 20% plus rapide que la M1 Ultra

Neural engine 40% plus rapide

192GB en unified memory, soit 50% de plus.

Et cette nouvelle puce sera disponible sur la prochaine mouture du Mac Studio, pour lequel on prévoit des améliorations importantes des performances pour les pros. On parle ainsi d’un traitement vidéo 50% plus rapide sur After Effects, d’un rendu images trois fois plus rapide sur Octane, ou encore la capacité de traiter simultanément 22 streams de vidéo 8k.

Mais la nouvelle version du Mac Pro bénéficiera également de ce nouveau monstre et des 192GB de mémoire. On nous annonce également ici la présence de l’équivalent de 7 Afterburners intégrés. Ainsi, pour l’exemple de la vidéo, on nous promet la possibilité d’afficher 24 feeds vidéo en 4k et de les encoder en ProRes simultanément. Sont également disponibles 6 slots pour booster la bête avec des cartes audio, vidéo, réseau, ou stockage.

Ces deux nouveaux monstres sont disponibles dès la semaine prochaine, avec un prix de 1999$ pour le Mac Studio contre 6999$ pour le Mac Pro.