Les tests sont arrivés pour le MacBook Air M2 avec son écran de 15 pouces. Tout le monde s’accorde à dire que c’est un bon ordinateur portable, comme l’était déjà le modèle de 13 pouces. Les deux modèles se partagent d’ailleurs de nombreux points communs.

Tests du MacBook Air de 15 pouces

Aussi bien le MacBook Air de 13 pouces que le modèle de 15 pouces embarquent la puce M2, lancée l’année dernière. Ils ont également le même design général et la même autonomie selon les dires d’Apple. Le seul changement notable, à part l’écran plus grand, concerne la présence de six haut-parleurs sur le modèle de 15 pouces, contre quatre sur celui de 13 pouces.

Justement, The Verge se dit impressionné par la qualité des haut-parleurs. « Les haut-parleurs du MacBook Air 13 pouces sont bons, ceux du 15 pouces sont stupéfiants. Les basses sont plus présentes que sur n’importe quel autre ordinateur », indique le site.

Pour TheStreet, le nouvel ordinateur propose « une valeur considérable ». C’est surtout en comparaison avec le MacBook Pro de 13 pouces qui propose la puce M2 Pro. Pour le site, partir le MacBook Air de 15 pouces avec la puce M2 peut être plus intéressant.

Qu’en est-il de l’autonomie ? TechCrunch dit avoir tenu 19 heures en lecture vidéo avec une seule charge.

De son côté, CNBC estime que le nouveau modèle « répond aux attentes de la plupart des gens en matière de prix, de capacité et de portabilité ».

Pour Six Colors, « cet ordinateur portable possède littéralement tout ce qui a fait l’excellence du MacBook Air M2. Il est juste plus grand. Parfois, plus c’est grand, mieux c’est ».

Vidéos de déballage et test

Prix et date de sortie

Le MacBook Air de 15 pouces avec la puce M2 est proposé dès maintenant en précommande à partir de 1 599€. Il sera disponible à l’achat dès demain. Pour rappel, Apple l’a annoncé lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023.