Il était attendu : le MacBook Air 15,3 pouces est de sortie, avec un design encore plus fin, le plus fin en fait de tous les modèles 15 pouces de cette catégorie de produit avec seulement 11,5 mm d’épaisseur. L’appareil ne dépasse pas 1,6 kg sur la balance mais cette légèreté ne signifie pas ici que la fiche de specs est au rabais : l’écran (de même définition que celui du modèle 13 pouces bénéficie d’une luminosité maximale de 500 nits et la caméra Full HD en façade assurera des sessions FaceTime de qualité.

Le MacBook Air 15,3 pouces dispose aussi de 6 haut-parleurs capables de délivrer du son en Spatial Audio. Dans les entrailles, un processeur M2 pour des performances globales 2 fois supérieures à celles du modèle précédent. et bien sûr la structure de l’appareil est fanless, ce qui signifie que ce système de refroidissement passif n’engendre aucun bruit durant l’utilisation de la bécane. Enfin, et pour ne rien gâcher, l’autonomie passe à 18 heures ! sur le plan software, le MacBook Air 15,3 pouces assure sans peine la fonction Continuity avec un iPhone (une tâche démarrée sur iPhone peut se poursuivre au même point sur le Mac).

Le MacBook Air est disponible aujourd’hui en précommande (en 4 coloris dont coloris supplémentaires, Midnight et Starlight) à partir de 1299 dollars. Les livraisons débuteront la semaine prochaine. Le modèle 13 pouces passe du coup à 1099 dollars et le modèle M1 à 999 dollars. Une très bonne surprise tarifaire !