Apple annonce que la version finale d’iOS 18.1 sera disponible la semaine prochaine. Cela vient confirmer une rumeur qui a circulé et qui évoquait une arrivée pour la dernière semaine d’octobre.

Au départ, Apple avait annoncé qu’iOS 18.1 serait disponible en octobre, sans plus de précision. L’annonce avait eu lieu en septembre lors de la keynote de présentation des iPhone 16. Plus récemment, Bloomberg a affirmé que la sortie était programmée pour le 28 octobre. Aujourd’hui, Apple n’évoque pas spécifiquement le 28 octobre, mais l’entreprise parle d’une sortie pour la semaine prochaine. Cela implique une disponibilité entre lundi 28 octobre et vendredi 1er novembre. Et si l’on se base sur les habitudes de sortie, ce sera plutôt en début de semaine.

La confirmation d’Apple a eu lieu auprès de plusieurs médias qui ont pu tester la nouvelle fonction d’aide auditive qui sera disponible avec les AirPods Pro 2. La société a notamment indiqué à The Verge et au Wall Street Journal que les AirPods Pro 2 recevront une mise à jour du firmware la semaine prochaine pour activer la fonction et cela coïncidera avec la disponibilité d’iOS 18.1 sur iPhone et d’iPadOS 18.1 sur iPad.

Plusieurs nouveautés seront disponibles avec cette mise à jour, dont Apple Intelligence qui sera le plus gros morceau. Malheureusement pour nous, l’IA d’Apple ne sera pas accessible dans les pays de l’Union européenne sur iPhone. Apple évoque un possible problème avec le DMA.