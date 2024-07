Apple Intelligence n’est pas prête et il faudra finalement attendre iOS 18.1 en octobre pour l’accueillir sur iPhone et iPad, selon Bloomberg. Il était au départ question qu’Apple propose son intelligence artificielle en septembre avec iOS 18.0 et le lancement des iPhone 16.

Du retard pour la disponibilité d’Apple Intelligence

Ce report d’Apple Intelligence est embêtant, surtout par rapport aux iPhone 16 qui doivent voir le jour en septembre. Il se dit depuis plusieurs semaines maintenant qu’Apple espère augmenter les ventes de ses prochains téléphones grâce à ses fonctions d’IA. Mais avec le retard, les utilisateurs d’iPhone 16 n’auront aucune fonctionnalité particulière et devront attendre plusieurs semaines avant d’en réellement profiter.

Mais pourquoi un retard ? Il y a des préoccupations internes concernant la stabilité des fonctionnalités de l’IA et la nécessité pour les développeurs de disposer d’un temps de test suffisant.

Bêta 1 imminente pour iOS 18.1

Justement, Bloomberg assure que la première bêta d’iOS 18.1 sera disponible dans la semaine qui débutera demain. C’est assez surprenant, étant donné qu’Apple attend toujours la sortie d’une mise à jour majeure avant de proposer la bêta 1 d’une version x.1. Mais ce ne sera pas le cas cette année, les développeurs auront bientôt une bêta d’iOS 18.1. Pour rappel, la bêta 4 d’iOS 18.0 est disponible depuis peu.

Il est bon de noter que l’ensemble des fonctionnalités de l’IA d’Apple ne seront pas prêtes au lancement. Par exemple, la toute nouvelle version de Siri n’arrivera pas avant le printemps 2025. Il y a aussi le cas de l’Europe où le fabricant a annoncé que les pays de l’UE ne profiteront pas de son IA en 2024 à cause du DMA.

Naturellement, le report sur iPhone et iPad va avoir un impact sur Mac. Il faut ainsi s’attendre à un décalage pour la disponibilité au niveau de macOS Sequoia.

Enfin, Apple veut terminer le développement d’iOS 18.0 en cette fin juillet. Cela laissera ensuite du temps pour installer cette version sur les iPhone 16 qui sont en production.