Apple a déjà présenté la nouvelle version de Siri qui sera disponible sur iOS 18 avec Apple Intelligence. Mais il faudra attendre le printemps 2025 pour réellement l’utiliser selon Mark Gurman de Bloomberg.

Gurman révèle que le nouveau Siri devrait être disponible au printemps avec iOS 18.4. La bêta débuterait au mois de janvier. Il faudra donc attendre un petit moment pour tester ce qui a été présenté en juin lors de la WWDC 2024.

Apple Intelligence sera disponible à l’automne. Si la nouvelle version complète de Siri n’est pas encore disponible, d’autres fonctionnalités, telles qu’un nouveau design et l’intégration de ChatGPT, devraient être présentes dès le lancement d’Apple Intelligence cette année. La version la plus performante de l’assistant permet de contrôler les actions dans les applications, ce qui lui permet de comprendre ce qui est affiché à l’écran et de déterminer ce qu’il faut faire en fonction du contexte.

Il est toutefois bon de noter que les Européens vont être mis de côté en ce qui concerne Apple Intelligence. En effet, Apple a déjà dit que son IA ne sera pas disponible en 2024 dans les pays de l’Union européenne, par crainte que le service ne respecte pas le DMA. Les Européens devront donc attendre au moins 2025 pour en profiter.

Pour rappel, Apple Intelligence sera uniquement disponible en anglais américain au lancement. Le support pour les autres langues se fera plus tard.