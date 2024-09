Apple a obtenu l’accord de la FDA, l’administration américaine chargée de la surveillance des produits alimentaires et des médicaments, concernant sa nouvelle fonction d’aide auditive avec les AirPods Pro 2. Elle a été annoncée lors de la keynote du 9 septembre.

Une mise à jour logicielle pour les AirPods Pro 2 ajoutera la fonctionnalité d’aide auditive. Les utilisateurs effectueront un court test auditif à l’aide des écouteurs et d’un iPhone. Si une perte auditive est détectée, un profil sonore personnalisé est créé et permet aux AirPods Pro 2 d’effectuer des ajustements sonores dynamiques afin d’augmenter le son si nécessaire.

Apple affirme que la fonction d’aide auditive de qualité clinique aidera les utilisateurs à mieux engager la conversation et à rester connectés aux personnes et à l’environnement qui les entourent.

La FDA a donc autorisé aujourd’hui la fonctionnalité. Il s’agit du premier produit que la FDA a autorisé à servir de logiciel d’aide auditive en vente libre. L’administration indique :

Aujourd’hui, la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé le premier dispositif logiciel d’aide auditive en vente libre, destiné à être utilisé avec les versions compatibles des écouteurs AirPods Pro d’Apple. Une fois installée et personnalisée en fonction des besoins auditifs de l’utilisateur, la fonction permet aux versions compatibles des AirPods Pro de servir d’aide auditive en vente libre, destinée à amplifier les sons pour les personnes âgées de 18 ans ou plus présentant une déficience auditive perçue comme légère à modérée.