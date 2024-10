Le début de 2025 sera l’occasion d’avoir le lancement de l’iPhone SE 4 et de l’iPad Air 7, selon les informations de Bloomberg. Il y a également de nouveaux accessoires.

Concept

Nouvel iPhone SE au début de 2025

L’iPhone SE 4, qui a pour nom de code V59, va voir sa production prochainement débuter. Ce smartphone va réellement changement par rapport au modèle existant. En effet, le modèle déjà disponible reprend le design de l’iPhone 8 avec les grosses bordures noires autour de l’écran, Touch ID, le bouton Home et un écran LCD.

Avec le nouveau modèle, Apple devrait s’inspirer du design de l’iPhone 14. Cela signifie un écran OLED, Touch ID remplacé par Face ID avec une encoche en haut, la fin des grosses bordures noires et un design général revu. Il y aura également le support de la 5G. Ce sera le premier iPhone SE à l’avoir.

Aussi, le smartphone supportera Apple Intelligence. Cela signifie qu’il y aura au moins la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro. Apple pourrait aussi proposer la puce A18 présente dans les iPhone 16.

Du nouveau pour l’iPad Air

De son côté, l’iPad Air 7 a pour noms de code J607 et J637 (deux modèles pour chaque taille d’écran : 11 et 13 pouces). Pour le coup, la nouvelle tablette ne changerait pas de design. Apple en profiterait seulement pour proposer des améliorations internes (comprendre : un processeur plus puissant). Le modèle actuel a vu le jour en mai et embarque la puce M2. Ce fut également le premier modèle Air à avoir deux tailles d’écran.

Outre la tablette, Apple prépare un nouveau clavier Magic Keyboard qui a pour noms de code R307 et R308, aussi bien pour l’iPad Air de 11 pouces que celui de 13 pouces. On retrouverait des éléments disponibles sur l’actuel Magic Keyboard pour l’iPad Pro.

Dernier élément : un nouvel iPad mini verrait le jour avant la fin de 2024. La tablette a pour nom de code J410.