L’iPhone SE 4 va être l’occasion pour Apple de proposer un nouveau design de la gamme et ce sera plus que similaire à ce que l’on retrouve déjà sur l’iPhone 14. Une coque a fait son apparition, avec des images postées par le leaker Majin Bu sur X (ex-Twitter), pour confirmer les fuites.

À l’avant, l’iPhone SE 4 ressemble beaucoup au design de l’iPhone 14. On retrouve l’écran qui occupe une grande partie de la surface et l’encoche en haut pour les capteurs de Face ID. À l’arrière, il y a seulement un capteur photo, là où l’iPhone 14 en a deux. On monte même à trois sur les modèles Pro.

Pour rappel, l’iPhone SE existant a un design plus que similaire à l’iPhone 8. Cela implique un écran LCD de 4,7 pouces, des bordures noires importantes autour de l’écran, le bouton Home et Touch ID. Si l’on part du principe qu’Apple reprend quasiment tous les éléments de l’iPhone 14 pour son iPhone SE 4, on aura un écran OLED de 6,1 pouces, un écran occupant une bonne partie de la surface et la reconnaissance faciale avec Face ID. Il y aurait également un élément que l’on retrouve sur les iPhone 15, à savoir le port USB-C à la place du port Lightning et un bouton. De plus, il y aurait le nouveau bouton Action qui est proposé à ce jour sur les iPhone 15 Pro.

Il faudra encore attendre pour découvrir l’iPhone SE 4, puisque les rumeurs annoncent une sortie en 2025.