L’iPhone SE 4, qui a pour nom de code Ghost et pour identifiant en interne D59, ressemblera à l’iPhone 14, tout en ayant un châssis modifié selon les informations de MacRumors.

Les dimensions de l’iPhone SE 4 sont annoncées pour être identiques à celles de l’iPhone SE 4. Ce dernier mesure 146,7 x 71,5 x 7,80 mm avec un poids de 172 grammes. L’iPhone SE 4 reprendrait donc les dimensions, mais pas le poids. En effet, il serait plus léger à 166 grammes, soit 6 grammes en moins. Autant dire que personne ne devrait être en mesure de sentir une différence en prenant un iPhone 14 dans une main et un iPhone SE 4 dans l’autre.

Cette différence de poids s’expliquerait notamment par le bloc photo à l’arrière. L’iPhone 14 a le droit à deux capteurs photo à l’arrière, là où l’iPhone SE 4 n’en aurait qu’un seul. Il s’agirait en l’occurrence d’un capteur de 48 mégapixels, avec une plaque arrière personnalisée afin de tenir compte du changement de design.

Cet iPhone SE 4 va en tout cas connaître un changement de design notable. Le modèle actuel s’appuie sur l’iPhone 8, signifiant qu’il a un écran LCD, les bordures autour de l’écran, un bouton Home et Touch ID. Avec le prochain modèle, ce sera comme l’iPhone 14 avec un écran qui occupe toute la surface, l’encoche et Face ID. Il y aura également le bouton Action que l’on retrouve sur les iPhone 15 Pro et un port USB-C.

Le nouveau smartphone ne serait pas disponible avant 2025.