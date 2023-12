L’iPhone SE 4, qui a pour nom de code D59, pourrait bien avoir une batterie que nous connaissons déjà. Selon MacRumors, les prototypes qu’Apple teste en ce moment ont la batterie qui a pour référence A2863 et qui est déjà utilisée dans l’iPhone 14.

Des points communs avec l’iPhone 14

La batterie de l’iPhone SE 3 a une capacité de 2 018 mAh. En comparaison, celle pour l’iPhone 14 en a une de 3 279 mAh. Cela représenterait donc un gain de 62% pour l’iPhone SE 4, ce qui serait assez notable et permettrait ainsi d’avoir une bien meilleure autonomie que la génération actuelle.

Le fait qu’Apple se rabatte sur une batterie existante pour son prochain smartphone le moins cher n’est en soi pas réellement une surprise. Développer une nouvelle batterie nécessite du temps et surtout de l’argent, ce qui implique un coût potentiellement supplémentaire au niveau du prix final. Les iPhone 16 Pro auraient justement le droit à un nouveau type de batterie pour éviter la surchauffe. Mais dans le cas de l’iPhone SE 4, Apple cherche à limiter les coûts.

Si l’on en croit les précédentes rumeurs, l’iPhone SE 4 aura un design qui sera plus que similaire à celui de l’iPhone 14. Il aura également le droit au port USB-C et au bouton Action qui est pour le moment réservé aux iPhone 14 Pro et remplace le commutateur du silencieux.

Quelle sera la date de sortie ? Ce serait pour 2025. Il faudra donc encore patienter un petit moment.