Toutes les rumeurs se rejoignent pour la sortie de l’iPhone SE 4 : ce sera 2025 et non 2024 comme c’était prévu au départ. L’information du jour vient des analystes Blayne Curtis et Tom O’Malley de la banque Barclays. Ils avaient précédemment évoqué une sortie « peu probable » pour l’année prochaine. Pour sa part, l’analyste Dae-Jeong Yoon chez le cabinet UBI Research avait évoqué des problèmes pour l’écran OLED.

Le problème du jour est la puce 5G. Apple s’appuie actuellement sur Qualcomm pour les modems 5G de ses iPhone et iPad, mais a pour vocation de créer sa propre puce. Cette puce devait faire ses débuts avec l’iPhone SE 4 en 2024, mais tout ne se passe pas comme prévu. Les analystes font savoir qu’Apple pourrait toujours faire appel à Qualcomm pour l’iPhone SE 4, ainsi que pour les iPhone 16.

Pour rappel, Apple travaille sur son propre modem depuis 2018. La société a acheté l’activité modem d’Intel en 2019 pour un milliard de dollars. Malgré le savoir-faire, le développement prend du temps.

Si l’on en croit de précédentes rumeurs, l’iPhone SE 4 adopterait le même design que l’iPhone 14. Il faut ainsi s’attendre à un écran OLED de 6,1 pouces, la reconnaissance faciale Face ID et des bordures plates. Ainsi, Apple enterrerait définitivement les iPhone avec un bouton Home et Touch ID.