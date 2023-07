Apple prépare un iPhone SE 4, mais il faudrait attendre avant de le découvrir. En effet, le smartphone n’arriverait pas avant 2025, alors qu’il était au départ question d’une arrivée l’an prochain.

Le problème serait l’écran OLED et plus exactement BOE. Le groupe chinois rencontre des problèmes pour produire l’écran OLED selon Dae-Jeong Yoon, analyste chez le cabinet UBI Research. La société devait déjà s’occuper d’une partie des dalles pour les iPhone 15, mais Apple a finalement décidé de la mettre de côté pour rester avec Samsung et LG. BOE a des soucis de fuite de lumière autour de la partie où il y a les découpes qui sécurisent l’espace nécessaire à la caméra TrueDepth et à Face ID.

L’histoire se répéterait pour l’iPhone SE 4 et il faudrait donc attendre que BOE corrige le tir, ce qui implique un report à 2025. Dans le même temps, Samsung et LG veulent convaincre Apple de faire appel à eux pour s’occuper de l’écran de ce modèle d’iPhone.

Si l’on en croit de précédentes rumeurs, l’iPhone SE 4 adopterait le même design que l’iPhone 14. Il faut ainsi s’attendre à un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID et des bordures plates. Apple devrait aussi proposer sa propre puce 5G avec ce modèle et ainsi ne pas faire appel à Qualcomm. Mais là encore, le développement du modem est compliqué.