Apple prépare l’iPhone SE 4, mais quelle sera sa date de sortie ? Les premières fuites avaient évoqué 2024, mais il semblerait que les plans aient changé et qu’il faudra au moins attendre 2025 pour le découvrir.

Les analystes Blayne Curtis et Tom O’Malley de la banque Barclays ont eu des discussions avec plusieurs fournisseurs d’Apple et il en ressort qu’une sortie de l’iPhone SE 4 en 2024 est « peu probable », selon une note obtenue par MacRumors.

Le problème semble venir de la puce 5G. Apple utilise actuellement des puces de Qualcomm, que ce soit dans ses iPhone ou iPad, mais le groupe veut proposer son propre modem. Il travaille dessus depuis plusieurs années maintenant, mais le projet prend du retard. Apple semble vouloir réellement proposer sa propre puce 5G avec l’iPhone SE 4 et non un modèle de Qualcomm. Et étant donné que le développement prend plus de temps que prévu, le téléphone doit attendre pour voir le jour.

En avril, Ming-Chi Kuo a déclaré que la production de masse du modem d’Apple commencerait au plus tôt en 2025, ce qui laisse entendre que même les iPhone 16 lancés au second semestre de 2024 continueront à utiliser des modems de Qualcomm.

Si l’on en croit Kuo, l’iPhone SE 4 aura un design similaire à celui de l’iPhone 14. Il faut donc s’attendre à un écran OLED de 6,1 pouces et Face ID.