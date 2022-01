Apple va proposer un nouvel iPhone SE en 2022 et celui-ci devrait être une simple amélioration des composants, dont le support de la 5G, selon Dylandkt. Le leaker rejoint ainsi des informations précédemment partagées qui allaient dans cette direction.

Il n’y aurait pas de nouveau design cette année. L’iPhone SE de 2022 serait identique au modèle de 2020 qui était basé sur l’iPhone 8. Il y aurait toujours des bordures autour de l’écran, une dalle LCD et un bouton Home avec le capteur d’empreintes Touch ID.

Il faudrait attendre 2024 pour avoir un « vrai » nouvel iPhone SE. Celui-ci se baserait sur le design général des iPhone 11 et XR. Ce serait ainsi le premier modèle SE à avoir un écran OLED, aucune bordure et Face ID. Dylandkt précise que l’écran serait légèrement plus petit que celui des iPhone XR et 11. Pour information, ces deux-là ont une dalle de 6,1 pouces.

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model.

