Les rumeurs se bousculent concernant la date de sortie de l’iPhone SE de troisième génération. Une fenêtre de sortie au premier trimestre 2022 semble néanmoins de plus en plus probable. Ainsi, le site MyDriver, souvent de bonnes sources, affirme que la production de test de ce modèle serait sur le point de démarrer, ce qui collerait assez bien pour un lancement commercial vers la fin du Q1 2022. Apple tenterait actuellement de gérer au mieux la pénurie de certains composants, mais à priori l’iPhone SE ne serait pas le modèle le plus concerné par les tensions actuelles sur la supply chain.

Rappelons ici que l’iPhone SE 3ème gen disposerait d’un bloc photo amélioré, d’un processeur A15 et de la compatibilité 5G. Le design de l’appareil ainsi que ses dimensions ne seraient pas modifiées (toujours un écran 4,7 pouces donc). Nombre d’analystes estiment que le lancement de ce modèle d’iPhone 5G financièrement plus accessible pourrait doper les ventes d’iPhone en 2022, au point qu’Apple pourrait frôler les 300 millions d’unités écoulées sur l’année.