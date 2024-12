Cela ne fait plus de doutes : le MacBook Air M4 est en préparation, et notre confrère Apple Insider nous apprend aujourd’hui que ce futur modèle pourrait disposer de la fonctionnalité Center Stage grâce à une caméra frontale ultra grand-angle améliorée. Ces détails ont émergé dans la mise à jour macOS 15.2, où des chaînes de texte font référence à des modèles de MacBook Air de 13 et 15 pouces équipés du processeur M4. Des documents réglementaires découverts par AppleInsider mentionnent également une « caméra ultra grand-angle frontale », laissant supposer que ce composant sera largement amélioré par rapport à l’actuelle caméra FaceTime HD en 1080p. Pour rappel, la fonction Center Stage permet à la caméra frontale du MacBook Pro de suivre constamment l’utilisateur lors d’une session FaceTime et de le garder au centre de l’image, ce qui est évidemment très pratique pour certains usages comme la formation à distance par exemple.

Cette mise à niveau de la caméra devrait logiquement permettre des fonctionnalités avancées comme Center Stage, déjà disponible sur le MacBook Pro équipé du M4, ou Desk View pour des appels vidéo améliorés. La prochaine gamme de MacBook Air devrait être disponible au printemps 2025, dans le cadre de la transition progressive d’Apple vers sa nouvelle génération de puces M4.