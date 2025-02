Ceux qui veulent un MacBook Air M4 ne devront pas attendre très longtemps, puisque l’annonce par Apple interviendrait d’ici les prochaines semaines. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce sera au plus tard au mois de mars.

Gurman indique que le MacBook Air M4 est déjà produit au niveau des usines en Asie, et ce depuis plusieurs semaines maintenant. C’est un signe que l’annonce par Apple est imminente.

En décembre, Apple a fait une « gaffe » en confirmant les MacBook Air M4 au niveau du code de macOS 15.2. Deux nouveaux modèles de Mac ont fait leur apparition avec références Mac16,12 et Mac16,13. Les noms associés étaient « MacBook Air (13 pouces, M4, 2025) » et « MacBook Air (15 pouces, M4, 2025) ». Difficile de faire plus explicite.

Il ne faut pas s’attendre à de grosses nouveautés pour le nouveau MacBook Air. La principale sera la présence de la puce M4 pour plus de puissance par rapport au modèle M3 existant. Mais à part ça, Apple ne devrait pas changer grand-chose. Le design, par exemple, devrait rester identique.

D’autres produits sont attendus en ce début d’année du côté d’Apple. Le premier va être annoncé le 19 février et tout porte à croire qu’il s’agira de l’iPhone SE 4. Ce modèle pourrait même se nommer iPhone 16E selon quelques fuites.