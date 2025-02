Il n’y a pas que l’iPhone SE 4 et les Powerbeats Pro 2 qui ont une sortie imminente, le MacBook Air M4 est également concerné. Un nouvel indice suggère que l’annonce par Apple est pour bientôt.

Un compte privé sur X (ex-Twitter), qui est généralement bien renseigné au sujet des mises à jour logicielles à venir, rapporte que le MacBook Air de 13 et 15 pouces utilisera la puce T8132 d’Apple. Il se trouve que cet identifiant correspond à la puce M4.

En décembre, Apple a fait une « gaffe » en confirmant les MacBook Air M4 au niveau du code de macOS 15.2. Deux nouveaux modèles de Mac ont fait leur apparition avec références Mac16,12 et Mac16,13. Les noms associés étaient « MacBook Air (13 pouces, M4, 2025) » et « MacBook Air (15 pouces, M4, 2025) ». Difficile de faire plus explicite.

Du côté des États-Unis, les stocks du MacBook Air M3 existant sont limités, ce qui suggère là encore l’annonce prochaine de son successeur. Celui-ci ne devrait pas changer de design, il devrait se contenter de la puce M4 pour plus de puissance et éventuellement de petits ajustements ici et là. Mais ce sera léger.

Pour ce qui est des nouveaux produits, tout porte à croire que l’annonce des Powerbeats Pro 2 aura lieu demain. Celle de l’iPhone SE 4 aurait lieu cette semaine, mais nous ne savons pas encore quel jour. À voir maintenant quand arrivera le nouveau MacBook Air avec la puce M4.