Ça se précise pour la présentation des Powerbeats Pro 2, avec Apple qui annoncerait ses nouveaux écouteurs sans fil le 11 février, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Il se trouve qu’Apple fait du teasing depuis quelques mois maintenant. Tout a commencé en septembre 2024 lorsque le fabricant a mis en ligne une courte vidéo montrant Shohei Ohtani, un joueur de baseball qui joue au sein des Dodgers de Los Angeles, avec les écouteurs. Plus récemment, les golfeurs Tiger Woods et Rory McIlroy ont été aperçus portant les écouteurs. Beats, qui appartient à Apple, a déjà fourni des exemplaires à certains sportifs pour en faire la promotion.

Shohei Ohtani avec les Powerbeats Pro 2

Les Powerbeats Pro 2 coûteront 299,95 euros en France. On retrouvera les coloris noir, beige, orange et violet. Les nouveaux écouteurs vont intégrer la surveillance du rythme cardiaque pendant l’effort, avec une connexion possible aux équipements de gym comme les tapis de course. Cette donnée sera alors accessible dans l’application Santé sur l’iPhone. De plus, les écouteurs vont proposer la réduction active du bruit, la prise en charge de l’audio spatial et de l’audio adaptatif. Côté caractéristiques techniques, on retrouvera la puce H2 qu’il y a déjà dans les AirPods Pro 2. Enfin, le boîtier de charge disposera d’un port USB-C.

Une information est manquante pour l’instant : la date de sortie exacte. On ne sait pas encore si Apple proposera les précommandes dès le 11 février ou si ce sera pour plus tard.

De plus, il ne faut pas s’attendre à un lancement en fanfare pour ces écouteurs. Apple et Beats se chargeront de faire une annonce avec un communiqué de presse.