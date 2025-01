Apple va bientôt lancer les écouteurs sans fil Powerbeats Pro 2 sous sa marque Beats et le prix se dévoile aujourd’hui. Il sera de 299,95 euros en France selon Billbil-kun, un leaker bien informé notamment quand il s’agit des fuites autour des prix français.

Quatre coloris seront proposés pour les Powerbeats Pro 2 en France selon la fuite du jour :

Beats Powerbeats Pro 2 – noir : 299,95 euros.

Beats Powerbeats Pro 2 – beige : 299,95 euros.

Beats Powerbeats Pro 2 – orange : 299,95 euros.

Beats Powerbeats Pro 2 – violet : 299,95 euros.

De fait, les nouveaux écouteurs seront au même prix que les anciens. La première génération avait vu le jour en 2019 au tarif de 249,95 euros. Mais Apple avait ensuite augmenté le prix en ajoutant 50 euros. Apple a stoppé la commercialisation des écouteurs, et ce depuis octobre 2024.

Les Powerbeats Pro 2 devraient intégrer la surveillance du rythme cardiaque pendant l’effort, avec une connexion possible aux équipements de gym comme les tapis de course. Cette donnée serait alors accessible dans l’application Santé sur l’iPhone. De plus, les écouteurs devraient proposer la réduction active du bruit, la prise en charge de l’audio spatial et de l’audio adaptatif. D’autre part, le boîtier de charge disposera d’un port USB-C.

Il n’y a pas encore une date de sortie précise, mais il devrait s’agir de quelques jours ou quelques semaines.