Apple a décidé de stopper la commercialisation des écouteurs Powerbeats Pro. Ils ont disparu de l’Apple Store en ligne, ainsi que du site de Beats. Ils ont fait leurs débuts en avril 2019.

Les Powerbeats Pro sont des écouteurs sans fil. Voici les points forts qu’Apple mettait en avant :

Écouteurs sans fil hautes performances

Jusqu’à 9 heures d’écoute (plus de 24 heures avec le boîtier de charge)

Contours d’oreille réglables et sécurisés pour plus de légèreté, de confort et de stabilité

Design renforcé pour résister à la transpiration et à l’eau lors des entraînements intensifs

Commandes du volume et des pistes sur chaque écouteur, fonction d’assistance vocale et lecture/pause automatique

Son puissant et équilibré avec gamme dynamique et isolation phonique

Accès à Siri mains libres en disant « Dis Siri » et rapidité de connexion améliorée grâce à la puce d’écouteurs H1 conçue par Apple

Les écouteurs se connectent de manière indépendante grâce à la technologie Bluetooth classe 1 pour une portée étendue et moins de risques de décrochage

Meilleure qualité d’appel téléphonique et gestion des appels depuis l’un ou l’autre des écouteurs

Bien que les écouteurs ne soient plus disponibles chez Apple, il est toujours possible de les acheter chez des revendeurs comme Amazon et la Fnac pour 299,99€. Ce sera le cas tant qu’ils ont du stock.

Les Powerbeats Pro 2 arrivent en 2025

Faut-il comprendre qu’Apple arrête définitivement les Powerbeats Pro ? Cette génération, oui. Mais le constructeur a déjà teasé l’arrivée des Powerbeats Pro 2 pour 2025 avec une courte publicité. Aussi, des détails dans le code d’iOS 18 ont permis d’apprendre que les écouteurs auront une fonction de suivi de la fréquence cardiaque pendant les séances d’entraînement et prendront en charge l’annulation active du bruit, l’audio spatial et l’audio adaptatif. Apple proposera également plusieurs coloris : orange, mauve/violet, noir et beige.

Image MacRumors

Il est également fort possible qu’Apple propose une meilleure qualité sonore, une autonomie améliorée, de l’USB-C au niveau du boîtier de charge et une meilleure compatibilité avec Android.

Comme dit précédemment, Apple a fait savoir que les Powerbeats Pro 2 arriveront en 2025, mais la société n’a pas partagé une date de sortie plus précise.