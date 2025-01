Apple a déjà dit que l’annonce des écouteurs Powerbeats Pro 2 se ferait en 2025 et nous savons maintenant que l’annonce est imminente. La présentation aurait lieu dans quelques jours.

Mark Gurman de Bloomberg affirme qu’Apple organisera un rendez-vous avec les médias dans une semaine environ pour présenter les détails du nouveau produit. La présentation au public devrait donc se faire dans la foulée.

Nous avons récemment appris qu’Apple avait déposé des documents réglementaires auprès de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis pour les Powerbeats Pro 2. La validation par la FCC est obligatoire pour la vente des produits aux États-Unis.

Les documents déposés cette semaine indiquent les numéros de modèle des écouteurs gauche (A3157) et droit (A3158), ainsi que celui du boîtier de charge (A3160), mais ne révèlent pas d’autres informations majeures à ce stade. En parallèle, Apple a soumis des documents similaires à l’organisme indien pour les certifications, confirmant ainsi que la préparation du lancement se poursuit.

Du côté des nouveautés, les Powerbeats Pro 2 devraient intégrer la surveillance du rythme cardiaque pendant l’effort, avec une connexion possible aux équipements de gym comme les tapis de course. Cette donnée serait alors accessible dans l’application Santé sur l’iPhone. De plus, les écouteurs devraient proposer la réduction active du bruit, la prise en charge de l’audio spatial et de l’audio adaptatif. D’autre part, le boîtier de charge disposera d’un port USB-C.