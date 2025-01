Apple poursuit le développement de ses écouteurs sans fil Powerbeats Pro 2 de Beats, avec des informations récentes venant confirmer leur lancement imminent. En septembre dernier, la firme avait annoncé la sortie de ce modèle pour 2025 et des documents réglementaires ont récemment été déposés auprès de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. La validation par la FCC est obligatoire pour la vente des produits aux États-Unis.

Les Powerbeats Pro 2 de Beats/Apple sont en approche

Les documents déposés cette semaine indiquent les numéros de modèle des écouteurs gauche (A3157) et droit (A3158), ainsi que celui du boîtier de charge (A3160), mais ne révèlent pas d’autres informations majeures à ce stade. En parallèle, Apple a soumis des documents similaires à l’organisme indien pour les certifications, confirmant ainsi que la préparation du lancement se poursuit.

Les Powerbeats Pro 2 devraient s’appuyer sur le succès de leur prédécesseur, qui étaient déjà axés sur le sport. Une vidéo promotionnelle d’Apple a montré le joueur de baseball Shohei Ohtani portant ces nouveaux écouteurs, laissant entrevoir un design plus vertical et plus fin par rapport à la version originale.

Parmi les nouvelles fonctionnalités attendues, les Powerbeats Pro 2 devraient intégrer la surveillance du rythme cardiaque pendant l’effort, avec une connexion possible aux équipements de gym comme les tapis de course. Cette donnée serait alors accessible dans l’application Santé sur l’iPhone. De plus, les écouteurs devraient proposer la réduction active du bruit, la prise en charge de l’audio spatial et de l’audio adaptatif.

Le boîtier de charge pourrait intégrer un port USB-C et les écouteurs seraient disponibles dans plusieurs coloris. D’autres améliorations pourraient inclure une meilleure qualité sonore, une autonomie accrue et une compatibilité renforcée avec Android, incluant des fonctionnalités comme Localiser.

Apple n’a pas encore précisé la date exacte de lancement des Powerbeats Pro 2, mais les documents réglementaires suggèrent une sortie dans les mois à venir.