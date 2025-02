L’iPhone SE 4 est bientôt là, avec Apple qui annoncerait son nouveau téléphone la semaine prochaine selon Bloomberg. La commercialisation ne serait pas immédiate, il faudrait attendre quelques jours supplémentaires.

Lancement de l’iPhone SE 4 dans quelques jours

Apple n’organisera pas une keynote pour annoncer l’iPhone SE 4. Le fabricant se chargera de faire une présentation avec un communiqué de presse, directement sur son site.

Il y a déjà eu de nombreuses rumeurs au sujet de l’iPhone SE 4, notamment au niveau du design. Le téléphone se rapprocherait beaucoup de l’iPhone 14, ce qui marquera un changement notable. Pour rappel, le modèle existant (sorti en 2022) se repose sur le design de l’iPhone 8. Cela signifie qu’il y a des bordures autour de l’écran, le bouton Home avec Face ID et un port Lightning. Pour le prochain modèle, ce sera un écran plus grand qui occupe presque toute la surface, Face ID, la puce A18 (la même que l’on retrouve dans l’iPhone 16), 8 Go de RAM, le support d’Apple Intelligence et un port USB-C.

Une autre nouveauté va concerner le réseau mobile. En effet, l’iPhone SE 4 va embarquer le tout premier modem 5G d’Apple. Le constructeur s’appuie sur les modems de Qualcomm en temps normal. Mais ici, il s’agira de sa propre puce. On la retrouvera aussi dans quelques mois au niveau de l’iPhone 17 Air.

Quel sera le prix ? Il se murmure qu’il sera en hausse par rapport au modèle existant. Ce serait sous les 500 dollars aux États-Unis. En comparaison, le modèle actuel coûte 429 dollars.

L’annonce d’Apple pour l’iPhone SE 4 se fera donc la semaine prochaine. Il y aura également la présentation des écouteurs Powerbeats Pro 2 qui interviendra le 11 février.