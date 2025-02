Une fuite permet de connaître toutes les nouveautés des Powerbeats Pro 2, les nouveaux écouteurs sans fil de Beats qu’Apple annoncera le 11 février prochain. Nous avons également le droit aux images promotionnelles.

Les nouveautés des Powerbeats Pro 2

La fuite de WinFuture, qui s’appuie sur la description d’Apple, nous apprend que l’architecture acoustique améliorée et le système audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête assurent un son de haute qualité. Les Powerbeats Pro 2 délivrent des aigus clairs, des médiums riches et des basses profondes, créant ainsi une expérience immersive. Un système de réduction active du bruit (ANC) de dernière génération permet de se concentrer pendant l’entraînement, tandis que le mode transparence permet d’entendre son environnement.

De plus, la technologie d’égaliseur adaptatif ajuste automatiquement le son en fonction de l’ajustement des écouteurs dans les oreilles, en mesurant ce que l’utilisateur entend grâce à des microphones internes.

Le design des Powerbeats Pro 2 a été testé pendant plus de 1 500 heures, avec près de 1 000 athlètes, afin d’assurer un maintien confortable et sécurisé, qu’importe la forme des oreilles et l’intensité des mouvements. Les crochets auriculaires, renforcés par un alliage nickel-titane, offrent une flexibilité et un bon confort tout en étant 20 % plus légers que la génération précédente.

Les sportifs apprécieront également le suivi de la fréquence cardiaque, qui fournit des données en temps réel sur leur performance. Les capteurs LED optiques mesurent le flux sanguin avec une grande précision, pour un suivi optimal.

D’autre part, le boîtier de charge est 33 % plus petit que son prédécesseur et supporte la charge sans fil Qi. Les Powerbeats Pro 2 supportent par ailleurs l’eau et la sueur (IPX4).



Autonomie et compatibilité

Les Powerbeats Pro 2 embarquent la puce Apple H2 (la même qui existe dans les AirPods Pro 2). L’autonomie est de 10 heures avec une charge et cela peut monter à 45 heures à l’aide du boitier de charge. De plus, une charge rapide de cinq minutes permet de bénéficier de 90 minutes d’écoute.

Ces écouteurs sont entièrement compatibles avec les appareils Apple, avec l’appairage par simple pression, la commutation automatique, le partage audio, et le support de Siri et Localiser. Les utilisateurs Android peuvent aussi profiter de plusieurs fonctionnalités via l’application Beats.

Apple annoncera les écouteurs le 11 février. Le prix sera de 299,95 euros. De son côté, le leaker billbil-kun annonce qu’Apple n’inclura pas le câble USB-C vers USB-C dans la boîte. Celui-ci est nécessaire pour recharger le boîtier de charge des écouteurs. En comparaison, la génération actuelle (qui n’est plus en vente chez Apple depuis octobre) embarque un câble de charge Lightning vers USB-A dans la boîte.