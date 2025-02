L’information a déjà été donnée et elle est une nouvelle fois confirmée : l’iPhone SE 4 embarquera bien un écran OLED de 6,1 pouces. C’est ce qu’annonce le leaker billbil-kun, généralement bien renseigné, disant que cela vient de « données provenant de multiples constructeurs de protections d’écran et qui sont partenaires d’Apple ».

L’actuel iPhone SE dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces. Cela s’explique par le choix d’Apple, à savoir reprendre essentiellement le design de l’iPhone 8. Avec l’iPhone SE 4, Apple va passer un cap et reprendre le design général de l’iPhone 14. Autant dire que cela implique plusieurs changements, dont un écran OLED de 6,1 pouces.

Parmi les autres changements, on retrouvera une encoche (et non la Dynamic Island) sur la partie supérieure de l’écran, Face ID à la place de Touch ID, un port USB-C pour être conforme aux exigences de la Commission européenne, la puce A17 Pro (la même que l’on retrouve dans l’iPhone 15 Pro), 8 Go de RAM (notamment pour le support d’Apple Intelligence) et un seul capteur photo à l’arrière. De plus, il y aura le premier modem 5G d’Apple. Les autres iPhone ont un modem venant de Qualcomm.

La présentation de l’iPhone SE 4 n’est plus très loin. En effet, les rumeurs parlent d’une présentation d’ici avril. Cela est assez raccord avec les annonces des modèles précédents.