Apple lancerait bien ses iPhone SE 4 et iPad 11 d’ici le mois d’avril et non ce mois-ci selon Mark Gurman de Bloomberg. Cela fait suite à une autre rumeur qui suggérait un changement de calendrier.

Hier, il a été rapporté qu’un compte privé sur X (ex-Twitter), qui a déjà partagé de bonnes informations dans le passé, avait indiqué qu’Apple voulait lancer l’iPhone SE 4 et l’iPad 11 aux côtés d’iOS 18.3. Si l’on se base sur les habitudes d’Apple, la version finale d’iOS 18.3 devrait voir le jour à la fin janvier. En effet, les mises à jour x.3 ont vu le jour à la fin janvier depuis quelques années.

Mais Gurman, qui est souvent bien renseigné au sujet d’Apple, a tenu à démentir cette information. « Complètement faux », a-t-il dit dans un premier temps. « Oui, les nouveaux iPad et le remplaçant de l’iPhone SE sont développés avec iOS 18.3, mais cela ne signifie pas qu’ils seront lancés ensemble ce mois-ci. Cela signifie qu’ils seront lancés avant iOS 18.4, d’ici avril si tout se passe comme prévu », a-t-il poursuivi.

Pour rappel, les précédents iPhone SE ont vu le jour en mars ou avril selon les cas.

Une hypothèse évoqué hier était qu’Apple voulait avancer la sortie de l’iPhone SE 4 en janvier pour notamment combler le manque en Europe. En effet, Apple ne commercialise plus l’iPhone SE 3 dans l’UE depuis la fin décembre parce que la loi oblige les appareils à avoir un port USB-C. Un lancement ce mois-ci aurait ainsi permis d’avoir rapidement son successeur avec le port USB-C. Mais ce ne sera visiblement pas le cas.